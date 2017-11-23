懸浮微粒濃度升高 鄭明典：影響不特別嚴重

2017-11-23 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典則在臉書表示，今天隨著北風增強，淡水量測到的懸浮微粒濃度約從半夜過後開始升高，主要原因是境外移入的影響。至上午10時，觀音、萬里、林口及雲林縣的崙背與麥寮地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），台灣其餘地區空氣品質等級大多為良好至普通。

但鄭明典也指出，這次懸浮微粒濃度升高的影響，還不算特別嚴重，原因包括水氣雖然減少但還在，加上這段時間天氣系統移速依然偏快，以及源頭的污染情況也並非最壞的情況。