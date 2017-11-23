黑手捐薪35年 累計逾500萬元助人

吳清和（右）由友人陪騎訓練體力。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-11-23 09:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕出生困苦的吳清和，從一個修護汽車「黑手」起家，在經濟行有餘力後，每月薪水捐出3分之1救濟貧困與清寒助學，持續35年來不間斷，捐出金額超過500萬元，或許金額比不上社會大企業或慈善家，可是數字背後代表他完成承諾及無盡的助人意志。

吳清和自71年當上汽車公司廠長，一直到自己創業至今共35年。他表示，由於來自經濟弱勢家庭，很早就從修車學徒做起，一路來受到貴人幫助，無形中內心發願回報社會，35年前的12月1日承諾當有機會自己創業，一定固定每月捐出薪資3分之1給社會貧弱家庭。

到今年整整35年，是他人生60大壽的日子，邁入人生另個階段，將結束他的承諾；吳清和說，終於完成心願，可以告訴自己做到了許諾，35年來不間斷，言行身教鼓勵孩子，「只要是對的事有心去做，就一定會完成」。

吳清和坦言說，雖然己結束承諾定期定額捐助，「心中較無壓力」，但還會持續關懷弱勢族群，一直走下去，助人心願永不變。

因此他也決定要做項有意義的結束捐贈，承諾35年的最後1筆捐款，將於今年12月31日慶祝60歲生日，挑戰台北－高雄1日單車耐力活動，途中捐款給長期受助個案，將由他兩位好朋友陪騎來完成。

為了挑戰這項任務，吳清和說，正進行體能訓練，已凖備了6個月，充滿信心完成人生願望，「相信是我人生最大的存在意義」。