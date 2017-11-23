今起濕冷到週六 吳德榮：華南雲系移入後雨勢更大

氣象專家吳德榮指出，今日天氣轉冷，等到週六白天至週日才會略為回溫，明日華南雲系增厚移入，迎風面北海岸、北部山區及東北部易有較大雨勢岀現。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-23 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕北台灣受到東北季風帶來的冷空氣影響，今晨數個測站測得入秋以來最低溫。氣象專家吳德榮指出，今日至週六北台灣低溫都將在15、16度左右，天氣轉冷，等到週六白天至週日才會略為回溫，但整體仍為偏涼天氣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至週六北台灣低溫都將在15、16度左右，白天氣溫回升有限，天氣明顯轉冷；週六白天至週日冷空氣雖然略減弱，天氣仍偏濕冷；中部地區也會明顯轉涼，南部受影響的程度雖然相對較小，但氣溫同樣會下降。吳德榮也提醒，這幾天北台灣的民眾請記得添加衣物、注意保暖。

至於雨勢部分，吳德榮指出，今日北部、東北部及東部有局部短暫雨，明日華南雲系增厚移入，影響範圍逐漸擴大，迎風面北海岸、北部山區及東北部易有較大雨勢岀現，中部雲量漸增，明晚起也有降下局部短暫雨的機率。北台灣在週六、週日將有明顯降雨，中部及花東則有局部短暫降雨，南部亦有局部零星飄小雨的機率。