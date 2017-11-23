獨家》空勤UH-1H剩1個月除役 最後搜救綜合演練曝光

2017-11-23 09:29

〔記者游太郎／花蓮報導〕內政部空勤總隊所屬、服役45年的UH-1H救護機，最後7架目前仍於花蓮、台東執勤，即將於12月25日全數退役，換裝陸軍移撥的15架UH-60M黑鷹（Black Hawk）直升機，花蓮基地將運用最後的2週時間，協助海巡署特勤隊完成陸上及海上搜救綜合演練，由於UH-1H救護機退役在即，空勤及特勤人員依依不捨，紛紛把握前來拍照留念。

空勤總隊UH-1H目前僅剩花蓮4架、台東3架，12月中旬開始進駐UH-60M，至25日前完成任務交接，UH-1H正式在空勤走入歷史，海巡署特勤隊把握最後機會，連續2週實施包括陸上及海上吊掛等搜救演練，不少特勤人員均以能參與最後一趟任務為榮，連維修廠商亞洲航空也派人前來拍照，在退役前為U機留下珍貴的身影。

空勤總隊官員指出，海巡特勤隊申請的特搜組合訓練，屬不定期任務，這次特別配合在UH-1H退役前夕實施，對雙方而言，這項訓練具有傳承的特殊意義，以「老鳥帶菜鳥」方式，在2週的時間內，從11月中旬開始的陸上初期吊掛訓練，最後在海上進行難度最高的海中搜救及艦艇吊掛等訓練。

對特勤人員而言，老舊單發動機的UH-1H和先進擁有雙發動機的UH-60M相較，在困難環境及地形下，以空中懸停實施吊掛任務時，較為穩定及安全，但UH-1H實施組合訓練時難度更高，能夠在兩型機都能完成訓練，機會相當難得，也是美好的回憶。

空勤總隊在花蓮及台東基地的救護中隊，預定12月中旬先派遣3架進駐UH-60M，進行任務重疊及交接訓練，25日UH-1H全數退役，部分移交國內各航技修護學校，作為教學用途。

空勤總隊換裝UH-60M後，將為包括海巡、警察及消防署特搜隊，提供組合訓練及搜救等任務，未來除了勝任3000公尺以上高山的搜救任務外，海上的搜救範圍也將從近岸延伸至100浬以上。

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