亞泥礦權展延首日 自救會圍人牆封路抗爭

環保團體和反亞泥還我土地自救會成員一早就在亞泥專用道路前「封路抗議」，高喊要求政府加速礦業改革及《礦業法》修法。（記者王峻祺攝）

2017-11-23 09:02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕亞泥礦權展延案持續延燒，今（23日）是花蓮新城山礦區展延首日，環保團體和反亞泥還我土地自救會成員一早就在亞泥專用道路前「封路抗議」，近百人試圖阻擋亞泥運輸卡車上山，圍起人牆拒絕亞泥再挖20年，並高喊要求政府加速礦業改革及《礦業法》修法，預計連封8天，不排除無限期抗爭。

經濟部3月將亞泥位在花蓮新城山礦區的採礦權再度展限20年，引發當地部分居民及環保團體的不滿，截至11月間，共展開15次大型抗議活動，太魯閣族人還多次北上參加守護家園行動，呼籲政府撤銷亞泥展限。

今早自救會及環團以人牆阻止亞泥運輸車上山，並放狼煙、鳴槍昭告祖靈，表達捍衛家園的決心，會長田明正說到激動處，還一度哽咽，泣訴「政府始終沒有面對亞泥問題」，才必須採取封山、封路行動抗議。

田明正說，亞泥挖礦後，山林面貌變了，原本的家也變得更加危險，政府若不儘快解決展延問題，並加速修法，封路行動絕對不只1天，抗議絕對會永無止盡。

地球公民基金會專員黃靖庭說，6月導演齊柏林過世後，揭露亞泥挖得更深，反亞泥捍衛山林連署人數已高達21萬人，昨（22日）是亞泥第2個礦業權到期日，族人原以為噩夢可以就此緩解，沒想到政府卻再度展限亞泥礦業權。

她說，亞泥開採40年，期間從未進行環評，也沒有告知和經過族人同意，展限過程更存有諸多疑慮，在監察院公布的亞泥礦業權展限案調查報告中，明顯指出該案中環境敏感區、行政裁量權、現行礦業法的不妥適，以及未踐行原住民族知情同意權等問題。

黃靖庭說，今天是展限首日，自救會號召族人及關心的民眾，用行動拒絕亞泥再挖20年，用行動呼籲政府傾聽族人心聲，更要求加速礦業改革及《礦業法》修法，別讓亞泥繼續侵害山林20年。

亞泥隨後發出新聞稿回應，強調「尊重陳抗意見表達，籲勿影響交通與員工工作執行，並重申展限申請一切合法，誠意解決土地問題與地方村民共榮。」

近百人試圖阻擋亞泥運輸卡車上山，圍起人牆拒絕亞泥再挖20年。（記者王峻祺攝）

自救會會長田明正說到激動處，還一度哽咽，泣訴「政府始終沒有面對亞泥問題」，才必須採取封山、封路行動抗議。 （記者王峻祺攝）

今早反亞泥還我土地自救會及環團以人牆阻止亞泥運輸車上山，並放狼煙、鳴槍昭告祖靈，表達捍衛家園的決心。（記者王峻祺攝）

太魯閣族人當場放狼煙、鳴槍昭告祖靈，表達捍衛家園的決心。（記者王峻祺攝）