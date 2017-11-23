4縣市大雨特報！今濕冷低溫下探16度 明晨氣溫更低

今天受東北季風影響，各地氣溫都較昨天降低許多，北台灣全天偏涼，溫度僅16至20度，花東19至23度，中南部早晚偏涼，不過白天高溫仍有25至27度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-23 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天受東北季風影響，各地氣溫都較昨天降低許多，北台灣全天偏涼，溫度僅16至20度，花東19至23度，中南部早晚偏涼，不過白天高溫仍有25至27度。另外今天雨勢也增加，氣象局清晨已針對台北等4縣市發布大雨特報、18縣市發布強風特報。

中央氣象局指出，持續受到東北季風影響，今天除了迎風面的北部及東北部有短暫雨之外，受到華南雲雨區東移影響，其他地區雲量也偏多，中部、花東地區及南部山區有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。

空氣品質方面，今天金門及南部地區為紅色警示（對所有族群不健康），北部、竹苗、中部及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒，其他地區為普通等級。受風速增強影響，雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣。

氣象局提醒，因強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9到10級強陣風，海面風浪也會增大，海邊活動及海上作業需注意安全。

週五至26日受東北季風影響，尤其週五清晨氣溫最低，北台灣將下探16度，中部約17度，南部及花東則在18至20度，這段期間雨量較多，一直到下週一雨量才會減緩，下週二、三開始逐漸回暖。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 18 18 ~ 25 20 ~ 27 19 ~ 22

持續受到東北季風影響，今天除了迎風面的北部及東北部有短暫雨之外，受到華南雲雨區東移影響，其他地區雲量也偏多，中部、花東地區及南部山區有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）