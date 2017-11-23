11/23 各報重點新聞一覽

2017-11-23 06:19

自由時報

銀行團保債權 慶富查封

慶富公司瀕臨破產，承作獵雷艦合約聯貸銀行團的第一銀行等債權人提假扣押，昨會同高雄地方法院人員前往高雄市復興四路「慶富總部大樓」，查封一到六樓建物及土地持分，避免慶富脫產。

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中和公寓 惡火奪9命

暗夜惡火！新北市中和區興南路二段一棟公寓昨晚八時起火，四樓及頂樓加蓋的五樓共計二十五間雅房遭大火吞噬，由於全是木造隔間、加上逃生不易，迄昨天深夜近零時，已造成九死、兩輕傷慘劇，鄰居表示事發前有喝酒爭吵聲，警、消正漏夜追查是否為縱火或其他原因。

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空污影響精子品質 恐不孕

除避免常穿不透氣的牛仔褲，在意生育能力的台灣男性，恐怕連吸進肺裡的空氣都得注意！根據發表於英國《職業及環境醫學》期刊的學術論文，台灣男性正常型態精蟲減少，可能和四處漂浮的一級致癌物「細懸浮微粒（PM2.5）強烈有關」，恐導致「大量夫妻」不孕。

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蘋果日報

套房惡火8死 扯 2層樓竟隔25間出租

分租套房暗夜惡火釀成8死1命危！新北市中和一棟老舊公寓的4樓，昨晚突竄出猛烈火舌，還往上竄燒到5樓，由於4、5樓共隔成25間小房間分租，平時租客有10多人，昨火警發生時租客紛紛倉皇逃生，但仍有9人逃生不及，送醫搶救後，仍造成8死1命危慘劇，另有2人輕傷，警方初步研判分租套房木造隔間和頂樓加蓋是造成嚴重傷亡主因，至於起火原因警方正調查釐清中。

國防部終開鍘 懲處23將校

國防部開鍘！獵雷艦弊案燒不停，總統蔡英文下令盡速公布懲處後不到24小時，國防部昨公布懲處名單，包括陳永康、李喜明、黃曙光等3位前後任海軍上將司令，及現任國防部副部長蒲澤春上將，共23位將、校官遭申誡2次到記過1次不等處分，部長馮世寬也自承「督導不周」，向蔡總統自請處分。全案將移請檢調偵辦，若發現新事證，不排除有第二波懲處。

聯合報

施壓我邦交國？ 大陸禁組團遊梵蒂岡、帛琉

限韓令可能解凍，但中國大陸看起來卻正在發動「限梵令」，位於北京的北京鳳凰假期國際旅行社近日發出一份內部緊急通知，提及大陸的國家旅遊局與地方旅遊局對各旅行社開展秋冬檢查，並以未開放中國公民出境目的地的旅遊行程作為檢查重點，點名凡組織遊客赴梵蒂岡與帛琉等國家，將受到嚴厲處罰。

馮世寬立院主動披露：中共機群飛出巴士海峽

國防部宣布，中共多架各型戰機，包括轟六轟炸機、Su-30戰鬥機、IL-78空中加油機、Tu-154與運八電戰機，昨天上午經巴士海峽飛往西太平洋。與以往不同的是，這次是由國防部長馮世寬主動在立院披露。馮世寬並說，這次共機的陣容，是「準備作非常實際的攻擊航線」。

中國時報

工程會狠咬國防部4大缺失

行政院工程會昨在立法院就慶富案提出報告指出，國防部辦理獵雷艦案有四大缺失，包括未參酌工程會意見、廠商財力資格大幅放寬、未掌握評選委員出席狀況、未落實履約管理。不過工程會所指的缺失，被立委質疑是打臉昔日的工程會。

加薪牛步難留才 66％企業人才荒

繼IMD（瑞士洛桑管理學院）預警台灣留不住人才後，英國經濟研究機構牛津經濟公司也明確指出，台灣將在2021年成為全球最缺人才的國家；1111人力銀行昨公布企業徵才困境調查指出，高達66％受訪企業已感受到「人才荒」的壓力，由於AI人工智慧崛起以及生技醫療熱潮持續，生技醫療、資訊科技2大相關產業領域最缺人。