道路拓寬喊卡！「鹿港三和」傳奇 最後一塊拼圖有望了

「許志湖古厝」是鹿港「謙和行」祖厝，就位於鹿港計畫道路忠孝路上。（記者劉曉欣攝）

2017-11-23 02:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕見證鹿港早期商貿發展史的「鹿港三和」傳奇，最後一塊拼圖有望了！

鹿港鎮公所提出計畫道路忠孝路從民權路到民族路段拓寬案，經由鹿港鎮代會審查後決議，把原本約9000萬元預算，保留科目預算1000元，鹿港鎮長黃振彥表示，確定拓寬案「喊卡」！

說起「鹿港三和」傳奇，就是指鹿港早年有「謙和行」、「合和行」、「大和行」等3間商行，因為商號都有「和」字，就被稱為「鹿港三和」；其中，「大和行」為鹿港辜顯榮家族；「謙和行」是鹿港泉郊主要郊商之一，由許志湖創立，定居在牛墟頭；「合和行」是大型船頭行，位於瑤林街。

「許志湖古厝」是鹿港「謙和行」祖厝，就位於鹿港計畫道路忠孝路上，也是「鹿港三和」傳奇當中，唯一還未取得文化資產保存身分者，日前「謙和行」後代提報保存「許志湖古厝」，依法已經擁有「暫定古蹟」身分，將在6個月完成文資審議程序。

黃振彥強調，忠孝路是40多年前規劃的計畫道路，目前巷道只有2到6公尺寬，由於徵收土地費用龐大，才會先行提出忠孝路的民權路到民族路段拓寬案，編列徵收土地預算約為9000萬元，拓寬長度為150公尺，由於鎮代會審查結果是保留科目預算1000元，確定拓寬案喊卡。

鹿港鎮代會主席許志宏表示，計畫道路忠孝路全長905公尺，還有500多公尺未拓寬，這次提案只拓寬150公尺，不具效益，要做的話也應該「一次到位」，並提出整體規劃才對。

許志宏強調，這次鎮公所提案要拓寬計畫道路忠孝路，也引發早年的都市計畫道路是否適用的質疑聲浪，在時空背景都改變情況下，也可以透過都市計畫定期的通盤檢討來重新討論，如果民意傾向廢止計畫道路，也可以讓所有權人有更多使用選擇，公部門也可以進行歷史巷弄的整體規畫，為老巷弄找回春天