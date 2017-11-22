阿里山規模5.5地震 嘉市1男子受困電梯

2017-11-22 23:26

〔記者陳璟民、林宜樟、丁偉杰、曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣今晚10點20分發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉縣府東偏北方46.5公里（阿里山鄉境內），深度18.5公里，全台有感，嘉義市則有男子受困住宅大樓電梯20多分鐘，經他人協助脫困。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜受訪說，地震發生時，她正搭乘在高鐵列車上返回嘉義，列車當下並未搖晃，但突然煞車，乘客都很訝異，隨後聽到廣播表示嘉義發生地震，車內的小孩子哭著說要找阿嬤，過一陣子後就恢復行駛。

嘉義縣議員石信忠說，阿里山鄉來吉村的來吉大橋旁有長年崩塌的山林地，今晚地震時掉落不少落石，「一波波的聲音很像在打雷」，該地常因下雨而崩塌，不影響交通動線。

嘉義縣竹崎鄉奮起湖火車餅業者劉家榮說，地震當下聽到「轟」一聲，有鄰居大聲尖叫，搖晃幅度雖大，店內物品幸未掉落；林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝說，經清查阿里山森林遊樂區內電力等設施無虞，明天正常開園。

台灣高鐵公司嘉義站方表示，高鐵「災害告警系統」受震啟動，造成3班正行經台中至嘉義區間列車一度暫時停車，經確認軌道、電力設施及列車均正常後，分依時速70、170、230公里恢復行駛，各車次也漸恢復正常營運。

台鐵台中站至彰化站區間部分列車也因地震延誤，台鐵人員處理中；台鐵阿里山林鐵營運組長簡信立說，明天一早將由道班人員路線巡檢，沿線若有落石或地層滑落現象，將暫停營運。

公路總局第五區養護工程處啟動緊急應變，動員巡查轄管公路、隧道、橋梁等安全。

嘉義縣、市消防局也動員查訪，目前了解並無傷亡災害。

各地震度以嘉義縣阿里山、嘉義市、雲林縣古坑為5級最高，其次為雲林縣斗六、彰化縣彰化與二水、南投縣名間、台中市霧峰、台南市佳里4級。