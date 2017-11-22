阿里山強震來襲 雲林民眾虛驚 幸未傳災情

2017-11-22 23:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天晚上10點20分嘉義縣發生規模5.5地震，震央在阿里山鄉，震源深度18.5公里，虎尾地區不少鎮民被震醒，乾脆起床聊天，眾人仍是餘悸猶存，擔心是否大地震前兆，所幸雲林未傳出重大災害。

根據中央氣象局報告，阿里山、雲林縣古坑、嘉義市5級；雲林縣斗六市、彰化縣二水、南投縣名間、台中市霧峰、彰化市、台南市佳里4級，由於地震強度不小，虎尾地區相當有感，不少民眾被震醒，就在屋簷下聊天，經雲林縣消防局初步回報119尚未接獲民眾報案有災情。