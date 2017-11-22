不合「里」！東港興漁里 竟被他里「分隔兩地」

2017-11-22 23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台北市曾有土地在屏東的小琉球不稀奇，一海之隔的東港竟然有里的行政區非完整相連！屏東縣東港鎮興漁里部分行政區得經過盛漁里才能抵達，被切割成2個行政區，蔚為奇觀，東港鎮代吳金福今天於定期會臨時動議提案，認為公所在大鵬里之後，仍應持續全盤評估里鄰調整。

鎮代：里鄰調整持續全盤評估

東港鎮大鵬里因眷村改建且行政區域人口減少，日前研議廢里，今年6月正式併入鄰近的大潭、下廍及船頭等3里，不過，東港鎮大小里人口差太多，原有的23里成22里，雖然內政部推動行政區精簡，這仍是屏東縣除屏東市之外罕見的行政區調整。

除了大鵬里，東港鎮還有船頭里及興東里人口分別近7000人及萬餘人，分割里鄰至適當人口聲浪不斷。

東港鎮代吳金福今天鎮代會臨時會時指出，東港里鄰編組參差交錯，人口數和區域面積不相符者不少，人口從萬餘人到數百人都有，不利推行地方自治業務，要求公所重新審視並商討里鄰編組調整。

此外，東港興漁里竟還被盛漁里分割成兩塊，這已非行政區「參差」而是「不合『里』」，興漁里長孔清雄說，舊聚落確實較易出現這類現象，假若公所有意推動，並不反對公所整併編組。

公所：會再研議里鄰的合理性

東港鎮公所則回應，在大鵬里整併現階段後沒有續整併計畫，經鎮代提案後，會再研議里鄰的合理性。