派工超過100％！ 農業師傅很搶手

2017-11-22 19:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農委會為解決農業缺工問題，在台中、高雄、屏東3個農會試辦推出農業技術團，並由農會媒合人力，需求熱烈還新增恆春和嘉義2地區技術團，最早的3個農會再度徵招「新人」，南州地區農會報名本週剛剛開始報名，現在就有至少50人爭搶10餘個名額。

「農業技術團」及農業師傅由農委會培訓農業專業技術後，並由農會媒合到缺工的農場，獲聘者以現階段每日行情約1100元為例，加上補助交通費百元及就業獎勵和務農基金萬元等，月薪上看4萬不是問題。

「派工超過100%！」南州地區農會指出，農業師傅上工後，目前在業界相當搶手，照農委會派工率計算，最高曾達101％，頗獲農民好評，派工時間也都會避開中午，媒合總是供不應求，由於首批有數人離職，有的是職涯發展、有的則是認為工作內容不符想像，甚至有人是要自己當農民而離職，第2批預計徵招11到15人及數名備取，意者可向農會報名。

農民潘華辛說，現在農工不好請，有年輕人幫忙承擔工作量，感謝農委會作出效果和成績。農民蔡協良則指出，農場缺人，有穩定充實人力，能朝企業化經營，也有農民認為，認同這個政策，希望能延續下去。

「不是一份工作而是一分事業！」首批被錄取的農業師傅鍾淨澄說，雖然都在太陽底下工作，但學得的就是自己技術，另名師傅則勉勵若是在被熱到受不了而發脾氣時，想想自己的初衷，不管是為薪水還是新技術或者更大夢想來鼓勵自己。