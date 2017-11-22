竹縣湖口漢陽路人行道 獲4000萬補助改善

新竹縣湖口鄉連結新竹工業區和湖口營區的漢陽路，人行道年久失修，加上樹根隆起，水泥鋪面多處龜裂、破損。（記者廖雪茹攝）

2017-11-22 20:21

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉連結新竹工業區和湖口營區的漢陽路，人行道年久失修，加上樹根隆起，水泥鋪面多處龜裂、破損；湖口鄉公所表示，已爭取內政部營建署核定4000萬元，預計明年初辦理人行道改善工程，屆時將一併將樹穴改為植栽槽。

湖口鄉公所去年向營建署「人本環境建設計畫」提案，改善新竹工業區通往國道1號湖口交流道的主要幹道-光復路人行道，獲核定2000萬元經費，今年5月拓寬完工後，提供附近居民散步的去處，今年再提出第2期的延伸計畫。

湖口鄉長林志華表示，第2期的漢陽路人行道改善工程，獲核定4000萬元補助。雙向4線道的漢陽路，與光復路垂直呈T字路，也是連接新竹工業區和湖口營區的要道，這次施工將連同光復路串連住宅區的人行通道，一併做改善。

工務課課長黃乾祥說，工程範圍為漢陽路靠住宅區的單側人行道（對側已由新竹工業區改善完成），從光復路到勝利路2段約630公尺長，將鋪設地磚，整理雜草叢生的綠帶，同時也會將行道樹-馬拉巴栗樹的樹穴，改為長形植栽槽，以擴大樹木的生長空間。

黃乾祥說，此案已委外規劃設計中，預定明年初辦理工程發包作業，工期約3個月。