週末耶誕城購好物 5000多件二手物資好貨多

環保局募集各項二手物資，週末將在新北市民廣場舉辦二手市集。（環保局提供）

2017-11-22 20:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局募集民眾家中用不到的二手物，經清潔隊員整理後將於歡樂耶誕城開城的第一個週末假期，在新北市民廣場舉辦兩天的「新北耶誕環保挖寶趣」活動，現場將有48個攤位，高達5000多件二手物資可供挑選，其中，電器、風扇、腳踏車都是歷年熱門的商品。

環保局募集的二手衣物，目前累計超過5000件，以衣服、包包最多，工作人員表示，品質都還不錯，另外也有不少腳踏車、電扇，雖有小瑕疵，經過清潔隊員整理，使用不成問題，歷年幾乎都秒殺，包括腳踏車、烤箱、電鍋、熱水瓶、電扇等小型家電類，還有樂器、滑板、玩具、玩偶及書籍等，包羅萬象。

另外，25日下午兩點開幕時，將有市長朱立倫和藝人曾沛慈、五月天提供的神秘二手好物競拍，晚上6點有如果兒童劇團演出「小恐龍歷險記」，活動中只要消費滿100元就可以獲得1點，並以100元加購蒲公英環保衛生紙一串，集滿5點，可參加抽獎；26日綠色生活嘉年華，則集合了新北市的綠色商店、環保旅店、環保餐館、環保標章服務業等環保商品特賣。