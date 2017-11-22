三峽老街新「金」喜 福安宮摸金元寶招財

黃宗祥身兼福安宮主委，在福安宮前設置重達330公斤的金元寶，供民眾添福氣。（記者翁聿煌攝）

2017-11-22 19:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽老街懷舊氛圍100分！吸引許多劇組到場取景拍片，場外更是粉絲追星的熱門景點，三峽里長黃宗祥身兼福安宮主委，在福安宮前設置重達330公斤的金元寶，並在老街巷弄新增立體彩繪，吸引遊客絡繹於途，到老街當文青，或是親子同遊，與懷舊街景同框，怎麼拍照都好看。

黃宗祥說，三峽老街於2007年修復完成，既保留日治時期風貌，古希臘柱式、羅馬拱門及巴洛克山牆，又融合洋樓風格、日式家紋與漢人文化圖騰的紅磚街屋，不但獲得「全球建築金獎」肯定，吸引許多遊客造訪，也成為電視劇《春梅》、《花甲男孩轉大人》等劇組取景的最夯景點。

黃宗祥努力協助劇組與商家溝通拍攝需求，營造友善戶外片場，並規劃老街巷弄彩繪路線，讓遊客在傳統與現代的反差之間處處驚喜，像是民權街84巷的「黑熊出牆」，及民權街128號旁的「阿帕契」彩繪，都是大、小朋友最愛的拍照打卡點，穿越彩繪巷串聯「藍染遊客中心」，又可體驗藍染DIY樂趣。

而建廟超過232年歷史的福安宮，今年11月在廟前打造重達330公斤、高度3.6呎的金元寶，圓潤飽滿、金光閃閃的外型相當吸睛，吸引大批遊客朝聖求財運。

黃宗祥透露，2018年春節，福安宮將發送發財金及招財金，讓民眾求錢母、討吉利做事業，也要教大家如何摸元寶、賺飽飽。他說，先拜過土地公後，在元寶前誠心說出自己的名字、出生年月日、地址等，祈求神明保佑，然後左手摸進寶，右手摸進財，由外往內摸，象徵將財運撥向自己，最後要記得把雙手放入口袋，代表著財運進袋。