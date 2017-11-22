名間碉堡拒當蚊子館 變身公益活動場地再出發

南投縣名間鄉七星陣地公園中的碉堡，公所規劃朝公益活動場地用途發展，提高使用率。（記者謝介裕攝）

2017-11-22 19:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉閒置多年的碉堡，在地方與中央攜手同心合作下，目前活化改造工程完工後，引發一股「認養」熱潮，公所選定七星陣地公園8處碉堡，作為公益活動場地示範區，賦予碉堡新任務，不但減輕公所經費負擔，連帶鄉內缺乏活動場所問題，也將一併獲得改善。

名間鄉總計有27座軍事碉堡，集中在八卦山台地制高點松柏嶺地區，11年前，碉堡「解甲歸田」交由公所管理後，搭配受天宮廟宇文化，將碉堡規劃為七星陣地公園，無奈無法吸引人潮，久而久之變成一座座「蚊子館」，遭人詬病。

名間鄉長陳文德指出，與參山國家風景區管理處檢討後，發現最大癥結在於地目未能鬆綁，目前仍是農業用地，無法從事商業及營利用途，導致缺乏開發價值，但除草、打掃等環境整理工作，對公所而言卻是一大負擔，因此決定朝公益方向發展，並採認養方式委外管理。

公所目前敲定以七星陣地公園8處碉堡優先試辦，面積從30至40坪不等，整個改造工程，除了環境及步道綠美化，最大的特色就是將碉堡從原先無門的開放式設計，增設鐵門變成有門禁管制，以免遭宵小「光顧」。

公所說，碉堡認養條件十分簡單，不得從事營利行為，且水電及環境維護等相關營運費用須自行負責，目前包括受天宮管理委員會、同濟會、青商會、受天宮及松嶺、埔中等社區，都有認養意願，公所已深入評估中，預計明年初開始委外，也期盼社區、社團的熱情及創意，能讓各界感受碉堡有別於軍事時期的新風貌、新活力。