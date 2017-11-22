歌手李建軒獻愛創世 力挺寒士尾牙

金鐘歌王李康雷（右）攜手太太張鴻（左）與同為歌手的兒子李建軒（右二），今天參訪創世基金會板橋植物人安養院，呼籲社會大眾支持「寒士吃飽30尾牙」活動。（創世基金會提供）

2017-11-22 20:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕金鐘歌王李康雷攜手太太張鴻與同為歌手的兒子李建軒，今天參訪創世基金會板橋植物人安養院，為院民進行簡單按摩，李建軒帶來吉他自彈自唱，替院民及家屬加油打氣，呼籲社會大眾支持「寒士吃飽30尾牙」活動。

李建軒表示，曾經歷人生低潮，希望用音樂帶給人們力量。年關將近，家家戶戶開心圍爐時，植物人及家屬卻無法享受天倫之樂。為響應「寒士吃飽30尾牙」活動，他捐出上一張單曲的10%收入率先認助3桌，並捐出30張唱片供創世愛心義賣。

創世基金會板橋院院長李培菁表示，近年景氣蕭條，社福團體募款不易，希望大家一起做好事，不管是認桌或認助急難救助紅包、當義工等，協助寒士尾牙活動順利進行。

由創世、華山、人安基金會共同策劃的「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30」尾牙，將於107年2月4日在全台16處地點同步舉行，預計邀請全台近4萬名寒士、街友、獨居長輩暨單親媽參與，呼籲各界發揮愛心，助弱勢度過寒冬。