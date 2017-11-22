台南航站首模擬國際班機事故 加入海關、檢疫人員演練

消防人車對模擬落地意外起火的國際班機射水及救護傷患。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-22 19:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南航空站為加強機場發生災害事件時的緊急應變能力，給航站旅客安全保障，今天下午在機場內舉行年度場內日間空難災害防救演習，今年首次模擬國際線班機在落地時失控衝出跑道意外，加入海關、防檢疫與移民署人員參與演練，過程逼真！

今天災害演練由民用航空局主任秘書楊國峯指導、台南航站主任楊益瑞擔任演習總指揮官，演練狀況設定為一架由香港飛往台南的國際線班機，在降落後失控向左衝出跑道，造成右側機翼折損與機身右側著地冒煙起火狀況。

航站立刻成立空難災害應變小組，進行緊急事故通報、地區消救車輛支援搶救作業、協助旅客逃生、事故現場警戒及聯外交通管制、機場特種防護團緊急動員、檢傷分類及傷患後送作業控管、未受傷旅客安置與善後作業等實兵演練，期使相關單位人員熟稔各個分工任務，有效執行災害搶救。

台南航站代理主任楊益瑞說明，因為台南航站除了國內線班機，國際線有華航飛日本大阪與香港、越捷飛越南等航線，因應國際班機增加及災害防救，特地模擬國際班機事故狀況，加入海關、防檢疫與移民署人員參與演練，藉由演習動員整合各方資源，熟悉任務分工，日後縱然不幸發生災害意外，也能將災損與人員傷亡降到最小程度並迅速善後。