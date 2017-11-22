讓勞工吐苦水 台中市免費「無憂專線」很療癒

2017-11-22 20:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府勞工局開辦免付費「無憂專線」，由專業人員接線，讓勞工吐苦水，勞工表達壓力及困擾後，並彙整法律、心理、職業傷病、理財諮詢等資源，協助解決問題。

勞工局說，現代勞工工作壓力大，生活大小壓力都影響工作情緒，包括婚姻關係、親子教養、父母照顧、職場適應、職業傷病等問題，都可能導致工作無法專心，生產力下降。

為了讓勞工有地方紓發壓力，勞工局開辦「員工無憂專線0800-666-160」，週一至週五早上9點至晚上7點（中午不休息），提供大台中地區勞工諮詢及資源媒合服務，協助處理並解決影響工作或生活上的各項困擾，今年截至目前已協助1361人次。

勞工局說，有工作能力強的女性，卻無法在同一家公司久待，每當遇到公司有不合理或不公平對待時，個案情緒就會難以控制，溝通上變得困難，硬碰硬造成兩敗俱傷，最後黯然離去。

個案委屈無處宣洩，常透過向勞工局檢舉，尋求符合她內心期待的合理與公平正義，但一次次檢舉之後，個案總一次次重覆相同的情況，工作一換再換，始終未能改善。

經由「員工無憂專線」協助並與心理師晤談，個案發現之所以在職場或人際上無法容忍絲毫不公平，肇因於自己在原生家庭中，背負過多重男輕女下的不平等對待、與付出不被看重的委屈，除了紓解委屈情緒，更覺察自己在人際關係的敏感，是為了保護自己不被壓力壓垮的反應。

勞工局指出，透過諮商整理後，個案逐漸療癒了內心受傷的情緒，並發展出新的人際應對方式與因應不公平情境的方法，現在已不再接到個案的檢舉電話，甚至個案通報好消息，在職場中穩定工作並獲加薪。