三星挺偏鄉教育 聯合國顧問共襄盛舉

聯合國教科文組織哲學顧問奧斯卡‧伯尼菲（Oscar Brenifier），於高雄市「巴楠花部落小學」進行實驗課程。（台灣三星提供）

2017-11-22 20:21

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣三星電子啟動「星美好」計畫，以「美學教育」為核心，持續以「思辨教育」為前期主軸，結合三星獨有科技優勢，提升學童們對生活美學感受力。

今年九月聯合國教科文組織哲學顧問奧斯卡‧伯尼菲（Oscar Brenifier），首度於高雄市「巴楠花部落小學」進行「兒童生活哲學」實驗課程。此次再度來台，奧斯卡打破傳統思維，針對巴楠花教師舉辦生活哲學訓練營，從教育工作者出發，建立全新哲學思維邏輯，為台灣教育版圖注入全新思維。

台灣三星電子總經理李載燁表示，過去三星持續在公益計畫中投注創新科技產品，協助偏鄉孩童降低數位落差。今年度我們開始導入國際師資，除了給孩子更多元的課程資源外，也將持續深耕台灣教育，突破現有框架，創造全新教育思維。

奧斯卡‧伯尼菲特別為巴楠花教師群設計一系列完整哲學教育課程，除兩階段的全體教師工作坊，也透過前導問卷分析選出三位重點培訓老師，偕同校長阿浪組成焦點團隊，經由訓練前後的彼此課堂觀察、分享與奧斯卡團隊一對一個別諮商，在互動與反饋中為老師建立完整的邏輯思考與思辨教育基礎。

在這次的課後討論中奧斯卡表示，九月份與孩子的第一堂哲學課程中，有許多令人印象深刻的火花，老師們經過消化與吸收後，反應在教學過程中，運用更多引導式的教學方式，使孩子主動以邏輯化的思考表達自我。從源頭開始，重新賦予老師新的思考與教育方向。

巴楠花校長阿浪表示，巴楠花轉型成實驗小學後，教職員們都很努力，想在課綱規劃上提供給孩子更多元的發展空間。尤其在思考上，希望能夠讓孩子不受框架限制，盡情發揮且發掘潛力。經過上次兒童哲學示範課程後，發現孩子們對於這樣新穎的課程吸收能力超乎想像，也開始以不同思考方式發展學習。