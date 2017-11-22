台南市獲WCCD白金級認證 全球僅35個城市擁有

台南在綠地面積、種植樹木量、資源回收量及自行車和車道設置等指標表現亮眼。（記者邱灝唐翻攝）

2017-11-22 19:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府今年2月加入世界城市數據委員會（WCCD），參與國際標準城市指標體系，100項指標全數通過，獲得「白金級認證」。對此，環保局表示，這項殊榮經各局處通力合作才能達成，全球僅有35個城市有此認證。

隨著環保觀念的抬頭，永續發展、生活品質和智慧城市等議題越來越受到大眾關注，國際標準組織在2014年發表國際標準城市指標體系，成為全球首創具國際共通性標準，且公認為城市治理、績效評估的指標體系，內容包含經濟、教育、能源及環境等17個層面，共100項指標項目，驗證該城市在社會、經濟及環境的發展與績效，而這項計畫也獲倫敦、波士頓、杜拜、上海等250個城市加入。

環保局指出，台南第1年就通過100項指標相當不容易，不僅是繼台北市獲得白金級認證的城市，更提升府城的國際能見度，尤其在綠地面積、種植樹木量、資源回收量、自行車和車道設置、廢污水二級處理、公共建築用電上表現亮眼，顯見台南正朝向低碳永續及宜居城市前進。

不過，台南仍有些數據得要加強，例如空氣品質和綠色運具的使用量；環保局表示，儘管市民使用綠色運具的比例目前偏低，但近年來正節節上升，至於空氣品質則是祭出跨局處管制方案，除了要求工廠鍋爐的燃料從重油改為天然氣之外，也推動汰換老舊二行程及柴油車等措施，努力改善空汙。