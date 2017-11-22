PM2.5恐傷精子致不孕 中研院副研究員：仍需臨床分析

香港中文大學與中研院研究團隊的研究成果顯示，PM2.5濃度過高可能是造成不孕的原因之一，參與研究的中研院人文社會科學研究中心副研究員詹大千說，這份調查只是統計與分析，仍需要醫學臨床分析才能確定。（記者陳文嬋攝）

2017-11-22 18:25

〔記者吳柏緯／台北報導〕根據香港中文大學與中研院研究團隊的研究成果顯示，長期暴露在PM2.5細懸浮微粒環境中的男性，雖然精子的濃度有上升的趨勢，但是正常率大幅下降，因此，PM2.5濃度過高可能是造成不孕的原因之一。

參與研究的中研院人文社會科學研究中心副研究員詹大千指出，這個團隊的研究項目主要為環境中的PM2.5濃度與人體健康的關係，過去已經陸續完成睡眠品質、罹癌情形等研究，精子則是最新發表的成果。

研究計畫由香港中文大學教授勞向前主持，利用美兆健檢資料庫的資料，研究台灣6400名男性，並比對環保署的測站資料與NASA公開的觀測資料庫等環境資料，發現長期暴露在PM2.5下的男性，精子的良率明顯偏低，符合不孕的判定指標之一。

詹大千說明，一般判定男性不孕情況的指標有4項，分別為精子的濃度、活性、活力與型態，而根據研究團隊近兩年的研究結果顯示，長期暴露在PM2.5環境的男性，精子在活性與活力方面並沒有顯著的變化，但在其他兩項指標中出現「代償」的情況，雖然濃度明顯升高，但是精子的正常率大幅下降。

不過，詹大千強調，這份調查只是統計與分析，長期暴露於PM2.5環境的男性，不孕的比例是否會大幅提升，仍需要醫學臨床分析才能確定。

研究報告已於日前登上《職業與環境醫學》期刊，詹大千說，目前研究團隊已著手下一個研究項目，希望釐清環境中PM2.5的濃度與死亡率之間的關係。