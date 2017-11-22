汐止最好玩第7屆故事嘉年華！兩天21個免費親子活動一起玩閱讀！

汐止動態閱讀協會將於12月2日、3日舉辦「第7屆故事嘉年華」。（記者翁聿煌攝）

2017-11-22 20:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕汐止動態閱讀協會將於12月2日、3日舉辦「第7屆故事嘉年華」，兩天故事嘉年華活動共呈現17個單元活動，邀請台、荷、日、中、法等國藝術家齊聚，包括遠從荷蘭來台的劇團作品，25日、26日兩天邀請3百位民眾一起「畫戲票看偶戲」，一同發揮創意和想像空間。

汐止動態閱讀協會成立於2006年，協會並成立「花格格劇團」長期以故事劇場展演、繪本、音樂、動畫、工作坊等多元互動方式拓展閱讀範疇，走進偏鄉與孩子分享閱讀喜悅。

汐止動態閱讀協會理事長陳丕珍說，今年協會邀請荷蘭、日本、中國藝術家來台，用7大型態、共21個單元活動與在地劇團及藝術家共同攜手，和國內親子一起「玩」閱讀，激發創意與想像力。

主辦單位將於12月2日、3日兩天於汐止夢想社區舉辦第7屆「故事嘉年華」活動，除了國外劇團來台演出，並與台灣在地的野孩子肢體劇團、花格格劇團、繪本作家、錄像藝術家等共同攜手帶來超過50場次免費活動，包括：故事劇場、工作坊、音樂、影像、巿集、踩街、闖關活動等。

陳丕珍說，故事嘉年華就像是一場匯集不同主題、不同形式展演活動的歡樂派對，多元豐富的內容儼然已經成為汐止特有的親子文化季，不僅活動精采，還全部免費。25、26日邀請3百位民眾一起到來「畫戲票看偶戲」，邀請民眾一起來汐止夢想社區（汐止區湖前街42號）創作有趣的「環保魚戲票」，憑此獨一無二，具紀念性的戲票入場看荷蘭藝術家Annemiek Funneman、Collin van den Broek 於12月2日、3日帶來的「魚」偶劇。