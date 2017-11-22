資方會說的10句話 作家這樣「翻譯」網友熱議

2017-11-22 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天舉行勞基法修法公聽會，其中，部分資方代表發言引發外界討論，作家溫朗東今天則在臉書將資方會說的話進行「翻譯」，引發不少網友共鳴。

溫朗東列出資方會說的10句話，以及對應的翻譯內容，分別為：

1.共體時艱

（其實是：獨享盛世）

2.不要抱怨環境，只要自己努力

（其實是：不要分紅員工，有錢低調裝窮）

3.公司就像一個大家庭

（其實是：一個人養了很多狗的家庭）

4.今年公司沒賺錢，大家年終將就點

（其實是：去年有賺，不過不能告訴你）

5.出社會不要太在乎薪水，先懂得學習奉獻

（其實是：在員工學成後、跳槽前，能撈就撈）

6.年輕人不要只會買iPhone，要學習理財

（其實是：手機又不是我做的，不然誰買我投資的股票房地產）

7.只要有實力，收入不是問題

（其實是：欸那個誰，給人力銀行的業配案發了嗎？）

8.三十歲前必須學會的三十個忠告

（其實是：服從忍耐x30）

9.成功是留給準備好的人

（其實是：例如我父親準備給我的姓氏）

10.沒有人過勞死，都是原本有病

（其實是：資方是弱勢資方是弱勢資方是弱勢……我好像快說服自己了，再試一下。資方是弱勢資方是弱勢資方……）

文章發出後引發網友討論，紛紛表示「資方的場面話+（心底話）」、「資方是弱智好像比較正確（地圖炮）」，也有網友認為，資方也會說「勞檢在擾民」，不過，溫朗東對此回應「我資方也是民」，讓網友回說「好吧，還真有支持者這麼說」。