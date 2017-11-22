台灣旅客跨年只想待在亞洲 日港客瘋搶來台北

台北市政府跨年晚會，台北101施放跨年煙火迎接新年的到來。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-22 19:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年即將進入倒數階段，民眾除了在台灣看跨年煙火外，也會選擇在異國迎接新的一年開始。線上旅遊平台Expedia統計指出，台灣旅客最想跨年的地點是香港，因為只要2個小時的飛行時間，就能一睹維多莉以亞港跨年煙火熱鬧氛圍；而日本及香港旅客，則是最想到台北倒數跨年，近距離感受101煙火的震撼。

為迎接2018年到來，全球各大城市都會舉辦跨年活動。根據Expedia2016年12月26日到31日間的旅客預訂數據，台灣旅客最想前往跨年的目的地是香港，其次前十大受歡迎的城市則是東京、曼谷、大阪、首爾等，都是位在亞洲的城市，顯示台灣旅客普遍以近程的跨年假期為主。

另一方面，香港及日本旅客卻最想來曾被CNN評比為「全球十大跨年特色城市」的台北跨年，享受近距離的101煙火震撼。而韓國旅客跨年首選則是選擇東京。日本寺廟每年跨年都舉行敲鐘儀式，以108次鐘聲迎接新年的開始，象徵除去108種煩惱，號稱是最寧靜跨年晚會。

Expedia分析，港日韓旅客不同於台灣旅客的是，前十名跨年目的地中皆有包含歐洲和美洲，包含倫敦、檀香山、洛杉磯、多倫多。

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