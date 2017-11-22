PM2.5會影響精蟲狀況？ 國內醫師這樣分析…

2017-11-22 18:08

〔記者林惠琴／台北報導〕一項刊登在醫學期刊《職業與環境醫學》（Occupational & Environmental Medicine）上、針對台灣男性的研究指出，男性精蟲較小、形狀異常，可能與PM2.5空污物的暴露有關，國內醫師認為，合理推論有可能性，但仍須檢視研究環境是否有其他共存的危險因子，若未能排除，恐也無法說明對精蟲的影響是來自PM2.5，而非其他物質。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主治醫師張宏江表示，過去研究已發現，單一環境荷爾蒙，像是塑化劑、多氯聯苯或不沾鍋塗料等，可能會增加女性荷爾蒙、抑制精蟲製造，而PM2.5屬於混合顆粒，也可能包含化學工廠所生成的相關物質，因此，會影響精蟲的狀況應該是合理。

台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會秘書長、林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜則指出，目前已知會影響精蟲變化的原因包含基因、特殊疾病、高溫工作與環境荷爾蒙，若是空污造成吸氧量不足，或許會影響精蟲活動，但也須檢視被研究男性是否處於高污染地區，因為若是共存的危險因子很多，要完全確定PM2.5與精蟲狀況之間的關聯性，就得排除所有會影響的危險因子，才能做出結論，且要說明空污如何從對肺部的影響延伸至生殖器官。

張宏江提醒，為免精蟲數量、品質受到影響，不要穿著太緊的褲子、不要使用有女性荷爾蒙的類固醇等藥物，且要注意飲食均衡、充分休息，以免影響造精功能。