元大公益圓夢計畫 89歲長者為偏鄉孩童變魔術

財團法人天主教聖母聖心修女會（聖愛山莊）聖愛樂齡健康活力中心，招募60到89歲的樂齡長者加入魔術團，走訪台中偏鄉小學表演，未來繼續前進偏鄉小學、育幼院、兒童病房帶來更多歡笑。（圖由元大文教基金會提供）

2017-11-22 19:11

〔記者林曉雲／台北報導〕元大金控暨元大文教基金會發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」今年邁入第2屆，遴選出6個團體一圓公益服務夢，每團獎助30萬元，昨天舉辦頒獎典禮，並號召更多的志工投入。獲得獎助的財團法人天主教聖母聖心修女會（聖愛山莊）聖愛樂齡健康活力中心，招募60到89歲的樂齡長者加入魔術團，讓長輩不僅鍛鍊腦力與體力，更因表演過程而增加成就感，重拾社會角色，去年更走訪台中偏鄉小學表演，未來將擴大至台中、彰化、南投縣，為需要關懷的偏鄉小學、育幼院、兒童病房帶來更多歡笑。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，盼用最有創意的方式幫助弱勢教育單位圓夢，基金會不僅直接提供圓夢金支持學校和社福團體，更為圓夢者架起更寬廣的資源平台，擴大邀請元大企業內外志工直接前進計畫的第一線，進行種菜、繪畫、攝影、拳擊、魔術表演等有別於一般志工的工作，從公益中開創生活不同風貌，用最有意義的方式陪伴弱勢學童與長者，並深入了解偏鄉教育夢想與自我價值實踐。

台灣職業拳擊協會從台灣拳擊故鄉屏東來義鄉出發，給予1千位孩子初階拳擊培訓與激勵，點燃偏鄉的自信與能量，並將擴大舉辦原住民學童拳擊教育培訓，延伸到更多的偏遠鄉鎮，透過教育拳擊運動，激勵鼓舞更多偏鄉原住民學童爭取翻轉人生的機會。

桃園市立介壽國中以圓夢金添購wagi樂團匱乏已久的樂器，再用音樂陪伴偏鄉弱勢學童，巡演所得也將用來幫助校內經濟弱勢學生就學，創造出一種可以自立的「善循環」。中華民國台灣藝術家協會與88風災後始終資源匱乏的高雄內門、集來、杉林國小，共同培育小小攝影師，帶領孩子學習用鏡頭寫家鄉土地的故事，並預計在明年集結所學成果，為偏鄉孩子一圓出書與創作夢想，藉此爭取數十萬元的就學基金再回饋在地弱勢學童。

哇哈哈科學服務團的二林工商學生們創團發起科學營隊，包括以程式積木機器人實作培養經驗與樂趣、預計將可服務200多位在地偏鄉學生，讓台灣科普教育實力從偏鄉向下紮根，「自己的科學自己做，自己的偏鄉自己救。」新北市社區工作者協會是一群逆向挺進的社會服務者，夢想把遊客帶回貢寮，提供長者更健康、自立的社區環境。