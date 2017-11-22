竹市青青草原溜滑梯維護更新 27日起封閉50天

新竹市青青草原溜滑梯將暫時封閉50天，從27日到明年1月15日，將進行設施的維護和改善。提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）

2017-11-22 17:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市青青草原溜滑梯設施27日起將封閉到明年1月15日，市府城銷處表示，此時剛好進入東北季風強勁季節，市府將進行溜滑梯設施的維護與更新，除要再增加7公尺長的溜滑梯，也會全面更換安全地墊，提高地墊保護度，施工期間溜滑梯設施會封閉，提醒民眾注意，預計明年2月後再開放。

市府城銷處副處長林正光說，青青草原溜滑梯去年開放後深受市民及外地民眾喜愛，不過因使用頻率過高，部分設施也出現磨損情形，為提供溜滑梯設施的安全性，同時加強溜滑梯安全地墊的安全性，將更換安全地墊，改善過去地墊太軟厚的情形，會改採彈性及硬度適中的安全地墊，讓民眾溜下來後不會陷進軟地墊中。

此外，除了更換安全地墊，市府也將新增7公尺的溜滑梯工程，將原本藍色的溜滑梯再延伸7公尺，除降低坡度，也拉長溜滑梯的長度，讓溜滑梯更平順、安全。

林正光強調，青青草原溜滑梯設施去年啟用後深受市民喜愛，尤其很多外縣市民眾都慕名前來，已成為青青草原的新地標，所有設施都經過安全測試，也都符合相關開發規定，不過部分設施因使用頻率高，加上有磨損情形，市府決定利用此時節東北季風強勁及進入冬季時節進行溜滑梯的維修及改善工程，預計將封閉50天，從27日開始到明年1月15日，封閉期間提醒民眾勿進入，並注意工程相關指示。