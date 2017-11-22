中市議員抽檢公園遊具 完善率僅2成

市議員鄭功進至公園了解遊具管理維護情況。（記者張菁雅攝）

2017-11-22 17:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南區健康公園日前發生遊具割傷孩童皮膚，為了解公園遊具、體建設施管理維護情形，市議員鄭功進、楊典忠隨機抽樣20座公園，發現僅2成左右有完善的警語標示、使用說明及無障礙設施，要求市府應對公園遊具、體建設施進行全面檢驗及改善。

鄭功進表示，市府除了加強管理維護遊具，教導民眾正確使用遊具，也能避免發生意外，因此，遊具的使用說明、警語或無障礙設施，都應是不可或缺的項目，尤其現在智慧手機普及，除了原本應設置的各種實體告示牌外，也可建置QR code或APP，讓民眾能透過影片學習正確使用器材。

鄭功進與楊典忠實地抽查20座公園遊具的使用說明、警語及無障礙設施，發現僅鰲峰山公園、崇倫公園與大甲運動公園的遊具使用說明及警語告示較為完整，大雅公園、鰲峰山公園、大甲運動公園與國安公園內部無障礙通道較完善。

另外，鰲峰山公園沙坑硬化、英才公園兒童遊戲區軟墊凹陷、中正公園兒童溜滑梯旁木頭椅損壞，沙鹿兒童公園、東峰公園、健康公園則都有部分器材損壞。

楊典忠表示，山、海、屯、市區走一輪，公園遊具與體健設施完善率僅2成，很多器材沒有使用說明，民眾要自己摸索，而錯誤的姿勢可能會造成運動傷害；部分器材的警語或限重告示不清楚，成為使用隱憂；另遊戲區與體健區無障礙通道規劃不良，往往被管理單位忽略。

建設局公園管理科長張以欣表示，全市設有遊具的公園約400座，巡查員每座公園每週至少會去檢查一次，若發現遊具或體健設施損壞，均立即要求維護廠商修復；至於器材沒有使用說明，或告示牌脫落、警語模糊者，建設局已經展開檢查與改善工作，本週就會完成。

她也呼籲民眾，若發現公園遊具及設施損壞，可利用「台中好好行」APP，點選「樂活好公園」項目進行即時通報。