研發成果大集合 屏科大典範中心開幕

2017-11-22 17:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學是教育部典範科技大學之一，以科技農業為基礎，發展跨領域研究，為完整呈現校內各團隊成果，校方規劃典範特色展覽中心及師生特色作品展示館，今天（22日）開幕。

屏科大校長戴昌賢表示，師生的研發除農業科技外，還有人文創新，並以實務為導向，將其應用在產業上，這些成果是學校最寶貴的資產，展覽中心及展示館提供校內師生發表平台，讓社會各界更了解該校創新技術開發，以及學生育成成效，強化學術與產業界的連結。

「典範特色展覽中心」佔地220坪，介紹學校沿革，以科技農業、生態產業、藍色經濟、白金社會及綠色大學為主軸，將該校研發的無人遙控噴藥機、電動車、透水鋪面、綠能溫室的水耕系統、發酵食品科學產品、木設系設計拱門等成果，實體陳列在展場；未來將進一步再打造為導覽解說中心。

「師生特色作品展示館」於開展期間，先由時尚設計系與木材科學系進駐；時尚系作品探索抽象藝術，應用不同材質、線條、色彩，與複合媒材創作，展出「琉璃髮話」、「傲」、「石虎淚了」、「彩繪化妝與藝術創作」等系列作品。木設系的木工班，利用課餘時間勤學木工、創意設計，配合今年93週年校慶，由黃俊傑教授及龍暐助理教授帶領學生創作出20餘件作品。