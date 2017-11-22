法哲學大師造訪巴楠花部落小學 奠基台教育新風貌

2017-11-22 17:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球知名企業關心台灣偏鄉教育，本月啟動啟動「星美好」計畫，邀請法國哲學大師奧斯卡·伯尼菲（Oscar Brenifier），在高市巴楠花部落小學進行「兒童生活哲學」實驗課程，並針對巴楠花教師舉辦為期1週的生活哲學訓練營，從教育工作者出發，建立全新哲學思維邏輯，為台灣教育版圖注入全新思維。

聯合國教科文組織哲學顧問奧斯卡·伯尼菲本次來台，特為巴楠花教師群設計一系列完整哲學教育課程，除兩階段的全體教師工作坊，也透過前導問卷分析選出3位重點培訓老師，並由校長阿浪組成焦點團隊，經由訓練前後的彼此課堂觀察、分享，與奧斯卡團隊一對一個別諮商，在互動與反饋中為老師建立完整的邏輯思考與思辨教育基礎。

巴楠花部落小學是莫拉克風災後，被迫移至杉林大愛永久屋居住的孩子所就讀的國小，「巴楠花」是漢人文化中的「芒草」，它也是布農族人代表「家」的意思；今年8月起，巴楠花部落小學的轉型，在這群孩子身上種下希望的種子，透過系統化的思想教育練習，從老師們開始著手，建立全新的思考觀念，進而延續布農族新世代的生命觀。

今天再度造訪巴楠花的奧斯卡表示，9月時與孩子的第一堂哲學課程中，有許多令人印象深刻的火花，老師們經過消化與吸收後，反應在教學過程中，運用更多引導式的教學方式，使孩子主動以邏輯化的思考表達自我，從源頭開始，重新賦予老師新的思考與教育方向。