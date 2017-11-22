推三灣梨樹認養 黃綉雯獲選百大青農

2017-11-22 17:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉一對年輕的梨農夫妻，從去年開始推動果樹認養計畫，讓民眾不只是直接買梨子，還可以參與梨子耕種生長過程，並提供大數據分析果樹的生態參數，將資料建檔分析上傳網路，藉此協助當地果農調整栽種方式。今年更獲得農委會百大青年輔導名單，明年擬再推出全台首見的剩果再製冰淇淋，將當地水果發揮最大產值。

34歲的許智雄及35歲的黃綉雯數年前在澳洲打工度假認識相戀結婚，許智雄3年前辭去在台北的貿易工作，跟著黃綉雯回到三灣鄉家族的梨園當果農，他坦言一開始都是毫無頭緒從頭學起，但自嘲天生反骨，認為老一輩的栽種及行銷方法可能會逐漸式微，所以他率先引進生態參數的概念，將每個果樹的甜度、生長情況、結果數量都數據化，以科技方式建立果樹基本資料。

而從去年起，許智雄夫婦更推出果樹認養計畫，將所有果樹的資料公開網路，讓民眾不僅再是單純的消費者，也可透過果樹認養，體驗當果農的樂趣。許智雄說，他們先建立一套機制，先由農友針對各別果樹定價，並保障收成梨子收成斤數，再上網公開民眾認養，去年一共有30組客人參加認養計畫，「客人認養後，遇到颱風都不管是否放假，而是會先想到果樹是否會受影響。」

果樹認養計畫推出後受到好評，有更多的「都市果農」想挑戰進階栽種，希望從接枝就開始體驗，跟著果農一起學習更專精的技術。許志雄說，許多民眾跳脫出單純消費者的角色，開始與果農們協力合作，「這種感覺真的很好。」

許智雄強調，三灣梨汁多又甜，若依照傳統自產自銷的模式，很難開拓新的客源，未來可能會逐漸消失。因此他想出很多點子，也積極上農試所針對栽種、施肥中的問題進行改善，並遊說當地其他果農參與計畫。而除了果樹認養之外，夫婦兩也積極找來生物防治專家，協助建立「以樹養樹、以蟲吃蟲」的自然栽種模式，藉此管控品質，也降低農藥的使用。

今年妻子黃綉雯入選百大青農的輔導名單，許智雄開心笑說：「終於等到了。」他也表示，其實梨有很多附加價值，除了不要的梨根可以做成筆，也可以透過熬煮製成咖啡色染料，創造獨特的「梨染」；另外，明年也將收集梨農不要的剩果、爛果，將其製成全台首見的三灣梨冰淇淋，如此一來不但可以提升品管，更可以讓三灣梨被更多人看見。