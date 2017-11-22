保育鳥類藍腹鷴竟現蹤新社 民眾直呼「好美」

台灣特有保育鳥類藍腹鷴現身在新社的產業道路間。（張世朋提供）

2017-11-22 17:09

〔記者李忠憲／台中報導〕保育鳥類藍腹鷴竟現身新社！喜愛登山的張世朋日前在新社登山，竟在產業道路上與台灣特有保育鳥類藍腹鷴巧遇，他只能在短短幾秒鐘搶拍照片，並與網友分享喜悅。東勢林區管理處表示，第一次聽到新社出現藍腹鷴，盼民眾遠觀就好，勿餵食驚擾。

新社民眾張世朋是七分窯經營者，平時酷愛1人爬山，享受美麗的風景與山林間的芬多精。他廿日在臉書社團「我是新社人」，PO上一張台灣特有保育鳥類藍腹鷴漫步在小徑照片，並開心地說，「從來沒有預期會在新社遇到藍腹鷴，我們的生態環境真的越來越好了！」。文章一出，立刻有許多網友直呼藍腹鷴「好美、好漂亮」，更有人頻問在哪發現，引起熱烈討論。

張世朋說，平時愛爬山的他，經常在大雪山看到藍腹鷴，因此見怪不怪。當天早上約莫快8點，他才剛開始登山就在產業道路小徑巧遇藍腹鷴，讓他感到驚奇，竟然在新社已有開發的地方看到牠的蹤跡，十分開心。他試著跟著藍腹鷴，但牠警覺性很高，幾秒後就迅速閃離。

台灣野鳥協會總幹事吳自強表示，藍腹鷴通常出現在3百至2千公尺的山區，台中集中在大雪山。由於人類開發土地，加上早年獵捕，讓牠頻臨絕種。有鳥友曾回報，新社區某步道及抽藤坑溪的國有保育林，也出現過藍腹鷴，因此民眾發現牠的蹤跡是可信的。

東勢林區管理處表示，藍腹鷴是台灣特有種，分布在低中海拔闊葉林區，台中主要出現在大雪山國家森林遊樂區範圍內。牠生性隱密，怕受干擾，新社會出現藍腹鷴真的是第一次聽到。提醒民眾可以遠觀，切勿餵食及上前干擾，以免影響牠生存。