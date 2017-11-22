彰縣汽機車燃料費逾6萬件未繳 逾期罰3000

2017-11-22 16:56

〔記者湯世名／彰化報導〕倒數計時！106年汽機車燃料費雙掛號催繳通知已於11月20日寄出，台中區監理所彰化監理站指出，全縣目前仍有高達6萬多件燃料費逾期未繳納，提醒尚未繳納燃料費的民眾，務必於今年12月31日前持單至各金融機構、郵局、超商繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」線上轉帳繳納，逾期繳納將依公路法第75條規定開罰，最高罰3000元，並移送強制執行。

彰化監理站長王顯文表示，今年開徵的汽機車燃料費繳納期限，原在7月1日起至7月31日止，但截至目前為止，彰化縣仍有6萬多件燃料費未繳納。

監理站提醒，車主若沒有收到或不小心遺失燃料費繳款通知單，除可就近向監理所（站）洽詢外，還可利用「監理服務網」、「監理服務App」線上查詢及繳納，或使用「公路監理自助櫃檯」、超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）多媒體設備查詢及補單，超商櫃台繳款免手續費，省時又方便，歡迎民眾多加利用。

此外，車主如未居住於戶籍地，可至各監理機關申請增設「公路監理業務住居所地址」或申辦約定轉帳繳納。另外，若家中有老舊車輛已不使用，請儘速至監理機關辦理報廢登記，可停止計徵汽燃費，節省荷包。如對汽（機）車燃料使用費的徵收有任何疑問，可於上班時間電洽彰化監理站第一股，電話：04-7867161分機100。