型男演員黃尚禾 擔綱新北耶誕城廣告主角

黃尚禾在新北歡樂耶誕城拍片現場感受到濃厚的耶誕氣氛，整個玩瘋了。（觀光旅遊局提供）

2017-11-22 16:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2017新北市歡樂耶誕城」將於11月24日開城，市府邀請入圍今年金鐘獎戲劇節目獎最佳男配角的黃尚禾擔綱宣傳片主角，今天廣告首度曝光，黃尚禾分享拍攝心得，過去常演出沉重角色的他，原本擔心變成「恐怖耶誕城」，但被現場的溫暖氣氛感染後，「整個玩瘋了」。

畢業於台大戲劇系、紐約哥倫比亞大學表演研究所的黃尚禾，在電影《醉．生夢死》、電視劇《一把青》、《天黑請閉眼》中嶄露頭角，演技精湛內斂，深受觀眾喜愛。鮮少拍廣告的尚禾，得知有機會演出新北耶誕城廣告時，特地安排檔期參與。

黃尚禾說，近年多演出個性沉重角色，起初擔心心境一時無法轉換，變成「恐怖耶誕城」，但拍攝當天現場璀璨燈飾一點亮，新板特區被燈海包圍，立即感受到濃厚耶誕氛圍，整個人隨著音樂與燈光high了起來，自然而然融入腳本，瞬間玩瘋了。

黃尚禾表示，在紐約待了5年，看過許多耶誕節活動，新北市不像紐約下大雪，到處都是華麗裝飾，充滿商業氣息，不同的是，新北耶誕城提供完整的空間，讓親子、家庭、情侶來玩，彼此分享溫暖和喜悅的氣氛，人與人之間的情感更靠近、交流更緊密，這才是最符合Christmas的精神。

在新北市永和區長大的黃尚禾說，回台這幾年多次聽到朋友提起新北歡樂耶誕城，有好幾次想去，卻都卡在工作檔期，非常可惜，今年有機會搶先體驗，他打算邀更多好友一起參與，感受幸福的耶誕氛圍。