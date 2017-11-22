王彩樺化身足球公益大使 贈足球衣給花蓮小球員

忙著拍攝國片《花甲大人轉男孩》的藝人王彩樺，今天撥空與先生黃品文化身足球公益大使，走訪花蓮致贈3所國中逾80件足球衣，還在雨中熱身秀球技。（記者王峻祺攝）

2017-11-22 17:01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕目前正忙著拍攝國片《花甲大人轉男孩》的藝人王彩樺，近年投身公益，今年2月才與先生黃品文捐出7成「台港公益足球賽」收入款項，為花蓮5所國中足球隊員「加菜」，今天再度化身足球公益大使，致贈3所國中超80件足球衣，還在雨中熱身秀球技，鼓勵學子都能在足球場上勇敢追夢。

現任中華民國足球發展推廣協會理事長的黃品文，2月在花蓮縣體育會足球委員會主委方錦璘的牽線下，與王彩樺分別走訪花蓮化仁、美崙、光復、富里及秀林等國中足球隊，挹注經費，讓球員補充營養。

趕拍國片《花甲大人轉男孩》的王彩樺，今天與黃品文再度到花蓮捐贈80多件足球衣給秀林、光復及富里國中足球隊，期望球員能無後顧之憂地奔馳球場，幫助年輕球員都有機會可以踢進國際賽場。

王彩樺說，足球難度雖高，卻是一項很棒的運動，黃品文熱愛足球，也曾是國家代表隊選手，對台灣的足球發展很有信心，但在盤點花蓮足球現況後，實在不捨球員一穿再穿「破的球衣、球鞋」，才會想到為這群孩子添新衣。

黃品文說，花蓮的孩子很有運動天分，在世大運奪下百米金牌選手的楊俊瀚就是花蓮人，期望透過相關經費的挹注，給予選手完善的訓練環境，安心為台灣爭光。

他說，12月2日晚上6點在台北市田徑場舉行明星足球公益賽，除了有台灣黑熊明星足球隊與各隊的精采賽事，另也邀請盧廣仲等知名歌手輪番獻唱，誠摯邀約民眾購票進場觀賽做公益，一起支持台灣足球。