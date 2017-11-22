路平預算分配不均？ 中市議員、建設局各提數據

2017-11-22 16:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府自104年起推動「4年500公里」路平專案，市議員朱暖英表示，路平專案4年預計花費54億元預算，用在市區道路的預算卻僅佔15.4％，對市區民眾不公平。不過，建設局長黃玉霖卻指出，議員的數字有誤，原市區路平專案預算比例36.95％，如再加上小型工程辦理路平經費，比例約39.15％。

朱暖英指出，路平專案是市長林佳龍的重要政見，因此104年至107年的路平預算合計達54億元，原市區有115萬多人，佔了全市人口42％，但從104年到106年，原市區僅獲得8.3億元預算，有失公允，原市區民眾難道是二等公民？

朱暖英也說，南屯區大樓密集地區周邊道路龜裂，建設局修補方式卻像是貼膏藥；永春東路是台中東西向的重要道路之一，可通往台中工業區、精密機械園區、74線快速道路、高鐵等處，車流量不亞於台灣大道，但路平專案實施至今，卻未見對永春東路作封層處理。她呼籲建設局明年一定要在原市區補足預算，儘速把不平道路鋪平。

黃玉霖則指出，議員的數據不正確，104至106年路平專案預算總金額22.49億元，原市區分配8.3億元，比例為36.95％；除路平專案「計畫型」經費外，建設局也運用小型工程款辦理道路寬度6米以上的「中小型路平」，「計畫型」及「中小型路平」經費截至今年10月底止，合計31.92億元，市區分配12.51億元，約39.18％，原縣區分配19.41億元，約60.82％。

黃玉霖也強調，路平專案資源分配必須綜合考量人口、土地面積、區域道路長度、道路整備情況、道路平整度、管線挖掘及孔蓋現況等因素，並參考地方意見；三年來，除改善原市區149.4公里道路，原縣區也完成292.4公里，大幅縮短城鄉差距。