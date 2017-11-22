高通挨罰恐影響合作計畫？科技部：尚在討論階段

2017-11-22 17:07

〔記者吳柏緯／台北報導〕公平交易委員會對高通做出234億元天價罰金的處罰，恐間接影響高通與科技部的研究計畫。據悉今年7、8月間，高通曾向科技部提出合作案，設立研究中心，不過被公平會裁罰後態度趨於保守。科技部次長許有進受訪時表示，高通確實有向科技部提出相關計畫，不過目前雙方仍在研商與討論的階段，尚未有具體的內容和計畫時程。

高通因違反公平交易法，遭公平會重罰新台幣 234 億元，公平會並要求高通與競爭同業及手機製造商增修或新訂專利技術授權相關契約。而日前傳出原本高通與工研院合作的5G計畫也喊停，近期更傳出原本與科技部洽談中的計畫也「慢了下來」。

科技部次長許有進說明，高通確實有向科技部提出相關的計畫，高通的主力是發展5G相關技術，未來也有機會可以應用在AI通訊相關領域，不過目前都僅止於討論的階段，並未有進一步具體的內容與時程。但是以科技部的立場而言，能和國際知名大廠合作，並導入研究能量，對於台灣的產學界而言都是助益。

許有進表示，高通遭裁罰的理由與裁罰金額均屬於公平會的權責範圍，科技部不便也不能評論，不過他認為，這次的事件之後或多或少會影響高通未來在台灣的布局，至於影響層面如何仍需持續觀察。