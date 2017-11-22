醫病》接受超高量放射治療 乳癌末婦5年半未復發

癌末康復的七十歲蔡姓婦人紅著眼眶、淚謝台南市立安南醫院放射腫瘤科主任梁永昌醫師恩同再造。（記者王俊忠攝）

2017-11-22 16:32

〔記者王俊忠／台南報導〕5年半前罹患乳癌末期的蔡姓婦人，曾被醫學中心建議進安寧病房、等同宣判死刑，她不認命、轉求助台南市立安南醫院醫師梁永昌，梁醫師以100倍的放射線超高劑量精準放射轟炸癌瘤部位，治療後乳癌與移轉的癌病灶都消失不見，追蹤迄今未再復發，也無副作用。已70歲的蔡婦今天淚謝梁醫師恩同再造。

梁醫師表示，並非所有癌症都適用超高劑量放射轟炸治療，他有5位類似病例，3人是乳癌患者、2人是頭、頸癌，5人接受50倍到100倍的超高劑量放射線治療，蔡婦是最嚴重的癌末者，但她治療成效最顯著，此案已被美國癌症生物學與治療學國際期刊接受、準備發行。

5年半前，65歲的蔡婦發現左乳房有1硬塊，到醫學中心檢查是乳癌併左腋下淋巴結轉移，她起初無法接受、捨正統醫療，轉尋求民俗療法與偏方，致病症惡化、常大噴射出血，被醫學中心建議已到癌末階段、可進安寧病房療護。

蔡婦不願認命被判死刑、經人介紹於101年6月找到安南醫院放射腫瘤科主任梁永昌，梁醫師了解蔡婦病情，直言很嚴重、但會盡力，如用常規治療，功效可能不大、甚至無效，但用非常規的特殊療法也無法保證一定療效，只能邊治療邊調整修正。

梁永昌先以1週時間處理緩解患者腫瘤出血，因為蔡婦怕打針、堅決不做化學與標靶藥物治療，剩下的治療工具只有放射線治療，他告訴患者要做與一般放療不同的超高劑量放射線精準轟炸治療，他在4週內以電子射線為患者病灶做高精準定位治療，1週做3次、每次1個多小時，1次療程放射劑量高達150戈雷（放射線單位），是一般放療的100倍。

梁醫師說，因為超高劑量放射線精準投射在病灶上，從治療期間到如今，患者沒有出現明顯副作用，蔡婦左乳房與腋下癌瘤完全消失，此療法投下的超高劑量同時產生放射遠端效應，骨骼轉移的胸椎病灶也消失不見；放射讓免疫效應也被激發出來，患者天賦免疫系統與免疫細胞發揮辨識、消滅乳癌細胞。抗癌能如此成功，或許蔡婦也有些福氣與運氣！

蔡婦今天回到安南醫院，她淚謝梁醫師沒有放棄她，把她從鬼門關前救回來，追蹤迄今身體都正常、無癌細胞存在，也沒有任何副作用或不適感，體重更從病發時的51公斤增加到現在65公斤，生活作息都很正常。