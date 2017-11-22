景氣回升 yes123調查：年終獎金平均預估達1.1個月

yes123求職網今天發布「工作考績與年終獎金期望值調查」報告，結果顯示，員工對於年終獎金平均預估有1.1個月。（資料照，記者盧冠誠攝）

2017-11-22 16:25

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網今天發布「工作考績與年終獎金期望值調查」報告，結果顯示，員工對於年終獎金平均預估有1.1個月，預估數值是2009年金融海嘯以來近九年次高，其中又以金融業、運輸業、科技業等三大行業別年終獎金最被看好。

根據「工作考績與年終獎金期望值調查」報告，員工為自己的年終獎金做評估，平均預估可領到1.1個月，相較去年1.03個月多出約2.1天， 若以經常性薪資39793元來算，年終獎金預期將比去年增加2786元。就以各行業別員工評估年終獎金來看，「金融保險與會計統計」以2.33個月拿下最高，「運輸與物流倉儲」的2.1個月和「科技資訊」1.86個月同列年終獎金預估金額前三高行業別。

企業調查結果指出，66.8%企業已經確定會發年終獎金，另有4%確定不發年終獎金」，剩下的29.2%為尚未確定是否發放年終獎金。在確定不發和不確定是否發放年終獎金的企業中，有91.2%企業說明，因為一例一休上路後增加人事成本，進而影響年終獎金發放。

yes123求職網發言人楊宗斌說明，數據資料看來，可看到金融海嘯以來的景氣復甦帶動年終獎金增價，今年的預估值是近九年來最好，僅次於2014年的1.11個月；金融、證券等相關行業別員工可預期會有不錯的年終獎金，外銷導向產業收益獲利創佳績，科技業、製造業員工也都有機會在年終獎金上共享成果。

楊宗斌表示，內銷產業如餐飲、量販等服務業，在一例一休施行後是受衝擊較大的行業別，人事成本上升降低雇主年終獎金發放意願。

「工作考績與年終獎金期望值調查」由yes123求職網在2017年10月19日到11月1日網路問卷抽樣調查，對象為在求職網登錄、20歲以上、已畢業或役畢會員、在職且具一年以上正職工作經驗的會員，有效問卷共1375份，信心水準95%，誤差值正負2.64%；企業有效問卷958份，信心水準95%，誤差值正負3.17%。