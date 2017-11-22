卓蘭地區水質硬度高 竟是結晶軟化設備2年沒運轉

淨水場內堆滿了結晶體。（記者蔡政珉翻攝）

2017-11-22 16:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣議員楊恭林接獲民眾反映，指出苗栗縣卓蘭鎮長期出現水質硬度含量過高，有些電器甚至因此損壞，引起不少民眾不滿。楊恭林今天邀集相關單位會勘，要求台灣自來水公司給居民一個交代。

台灣自來水公司第四區管理處指出，問題根源在於卓蘭淨水場的結晶軟化處理設備必須過濾含有碳酸鈣的自來水，不過結晶軟化處理設備使用年限以久，每天大約可以過濾1.8噸的結晶體，長期下來處理後的結晶體堆積如山，導致結晶軟化處理設備不敢繼續處理，以免衍生更多結晶體。

台灣自來水公司第四區管理處表示，已經研擬利用合併後閒置的原卓蘭營運所空間堆置結晶體，目前已經編列165萬元預算設置相關設備，還在經過總處同意。

另外，第四區管理處坦言，由於淨水後的結晶體去處主要是高壓磚、耐熱磚等建材原料，不過因為卓蘭淨水場產出的量相較其他地區量少，目前約490噸，所以標售不出去，頻頻流標導致結晶體無處可去。

苗栗縣環保局則說，卓蘭鎮水質硬度約在260至280（單位mg/L），雖然偏高，但還在標準值300內。

楊恭林指出，自從處理設備停止運轉後，卓蘭地區許多民眾都面臨類似問題，家中熱水器因為機了過多石灰損壞時有耳聞，且百姓擔心飲用水硬度過高會影響身體健康造成結石，希望自來水公司能儘速妥善處理。

卓蘭鎮民代表會主席詹愛純說，2年前代表會就曾前往會勘，可惜一直沒有得到正面答覆，希望這次大動作會勘，卓蘭鎮民的訴求能得到有效的回應。