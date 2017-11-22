南迴地方創生特展 在地居民展現部落樣貌

太麻里大王部落地圖搬進展場，呈現學童對部落街道的認識。（記者王秀亭攝）

2017-11-22 16:12

［記者王秀亭／台東報導］台東南迴地區大王、拉勞蘭、土坂等3部落居民，在日本社區設計推動者山崎亮的引導下，透過設計工作坊，嘗試找出屬於地方需要的未來發展方向，並將學習激發出的想法，以特展方式呈現，25日（周六）還有動態的學習vuvu（排灣族語「阿嬤」）手藝體驗、傳統歌謠及藤編教學等，展期到30日止。

台東縣長黃健庭表示，南迴地區擁有豐富的人文、自然環境及有潛力的特色產業，但近年的發展較縣內其他地區落後，縣府沒有道理看著南迴地區留不住年輕人，遂從醫療、交通、提升觀光品質及扶植傳統特色農業等方向努力，但重要的是南迴居民想要甚麼樣的生活，請來在日本有豐富社造經驗的山崎亮，用一種由下而上的方式，凝聚共識，改造社區。

山崎亮與夥伴Studio-L在縣府邀請下，前進南迴地區，舉辦兩次創生社區設計工作坊，學員之一張小雲說，山崎亮的「社區設計」有別於社區營造，學員們透過引導、小組討論，審視現有生活及文化後，想像並構築出部落要如何永續生活，並朝著目標邁進。

山崎亮指出，部落居民透過工作坊的相互討論，對未來的發展方向有所啟發，並凝聚共識，而展覽不代表工作坊的結束，而是新的開始，學員們再影響更多人加入，成為夥伴，一起為社區而努力。

南迴地方創生特展即日起在台東生活美學館展出，除靜態展覽，25日10時起，陸續有糯米糰、小米串教學製作，還有竹編與傳統歌謠教學，及地圖工作坊等活動，開放民眾參與。