國立高中班級人數將調降 教師職業工會籲市立高中跟進

2017-11-22 16:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕教育部國教署正式宣布調降國立高中職班級人數，因台中市原17所國立高中職今年起已改市立，台中市教師職業工會籲台中市政府既已躍昇全國第二大城，應同步跟進，提昇教育競爭力。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，目前國教規畫國立學校普通科由目前每班40人，107學年度調降至38人，預計109學年度降至35人；專業群科及綜合高中學程目前是38人，107學年度要調降至37人，109學年度降至35人。

洪維彬指出，樂見教育部正視班級人數調降問題，但台中市原17所國立高中職自今年起均已改隸市立，是否能比照辦理倍受關注，尤其107年中投區參加會考的學生人數將減少2751人，相當於減掉70多班，調整班級人數已成必須正視的議題。

洪維彬指出，調降班級人數除能紓緩高中職校生源不足的衝擊、體現教育基本法小班小校之精神外，更可因應108新課綱多元課程實施及落實精緻教學，更能讓教師關照學生的個別差異與學習歷程，維護學生的學習權益。

洪維彬說，尤其台中市人口躍升為全國第二大城市，加上原國立高中職改隸市立，應配合教育部降低高中職班級人數，除不讓原來國立高中職學校有所失落外，更應積極增加高中職教育投資，朝110 年高中職每班人數調降至30人，以利推動精緻化教學，更提昇台中市的教育競爭力。

台中市教育局長彭富源指出，台中市會充分回應新課綱之方向，降低主管高級中等學校每班班級人數，將考量區域學生人數、教學資源均衡等因素，廣徵高級中等學校意見，逐年規劃調整合宜的班級人數。