成大教授龔慧貞 亞洲首位獲美國礦物學會會士女科學家

2017-11-22 16:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕鑽研「比登天還難」的地球深部研究，成功大學地球科學系教授龔慧貞，榮獲美國礦物學會（Mineralogical Society of America，MSA）會士，在已公佈的2018年全世界11位獲獎者中，龔慧貞不僅是唯一的台灣學者，更是歷年來首位亞洲地區獲得殊榮的女性科學家。

成功大學表示，美國礦物學會（MSA）是全球最具影響的地質學術組織之一，創立於1919年，1984年開始設立會士，每年從全球從事礦物學、結晶學、地球化學和岩石學等領域的科學家中遴選會士，每年不超過會員人數0.5%，表揚重要貢獻的科學家。

龔慧貞原服務於美國紐約州立大學石溪分校（SUNY-Stony Brook），2005年被延聘至成大任教。她的研究主要以地球內部礦物物理性質在高溫高壓下的測量，所發表相關論文期刊常獲國內外學術引用。

龔慧貞研究領域，讓人聯想到知名奇幻文學作品「地心探險記」，但她說，地球深部的研究其實「比登天還難」，因為目前還沒有任何一項儀器可以把偵測儀器送入地底下超過12公里（要到達真正的地心還要6400公里），想要探究看不見的地球內部狀態，不像其他領域的研究大多具體且易見，例如航太科技透過儀器設備，可登陸火星或太陽系邊緣觀察行星。

對於獲選消息，龔慧貞一度不敢相信，笑說「是在開玩笑嗎？」。她說做研究的過程雖然辛苦，但樂在其中，「遇到一個問題，然後解決問題，對自己來說也不斷有新的學習」。

她感謝一路以來相遇過的每位師長和親友，更期待未來繼續和不同領域人才交流合作，「為自己的眼界打開另一道窗，更可能讓以前想不通的事情也能獲得解答。」