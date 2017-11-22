打造百里登山步道 台中市明年投入6000萬元預算

2017-11-22 16:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局明年將編列6000萬元預算，投入大肚區萬里長城登山步道新建工程，以連結周邊登山步道，未來萬里長城的步道將增長2公里，另太平區咬人狗坑等登山步道損壞嚴重，也將辦理整建，目前相關預算已送市議會審議，希望市議員支持。

台中市政府列管的步道目前共47條、總長95.2公里，為提升登山步道整體安全與舒適環境，觀旅局分期推動「百里登山步道系統建置計畫」。

其中，明年將進行的大肚區萬里長城登山步道新建工程，起自萬里長城步道長壽亭下方叉路，可連結享壽亭主線及新樂園經金聖公坑溪支線，和旗開得勝步道直抵長城步道登山口，或選擇旗開得勝步道支線穿越華南路串連環保公園步道，預計新增長度約2公里，並新設指示牌、導覽牌、木平台、木階梯等設施，建構成一個四通八達的步道網絡系統。

除了大肚區萬里長城周邊登山步道新建工程，觀旅局明年並將修繕包括太平區咬人狗坑、中心瓏、峰谷一鄰及大坑5-1、7、8號等其他損壞較嚴重登山步道，並依狀況增設眺望平台、里程柱等相關設施。

觀旅局表示，「百里登山步道系統建置計畫」包括文化歷史、自然景觀、生態體驗3大主題，將步道分為親子級、休閒級、健腳級、挑戰級等4類，以減量設計及低度開發為原則，依地形環境、就地取材與自然化精神，加以規劃設計，因經費龐大，市府以分年分期方式籌編預算辦理，預計109年底建置完成。