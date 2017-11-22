全國首棵水中耶誕樹 台中市柳川封園佈展耶誕嘉年華會

2017-11-22 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市將打造全國首棵水中耶誕樹！以往耶誕節，台中市政府都在台灣大道市政廣場與豐原陽明大樓設置耶誕樹並舉行系列活動，今年決定改在柳川與陽明大樓舉行。柳川水岸（台灣大道段至民權路段）將從11月27日起至12月7日止將封園11天，由水利局與新聞局共同進行耶誕節點燈與音樂會佈展作業及設備維護，期間暫時禁止進入，提醒民眾注意配合。

水利局表示，今年11月底已進入汛期尾聲，去年水利局在柳川舉辦創意藝術光景展大獲好評，今年將延續河岸光景的藝術熱潮打造浪漫水岸，同時與新聞局每年一度的台中耶誕嘉年華活動聯合點燈，系列活動將閃亮至明年。

新聞局往年都在台灣大道市政廣場與豐原陽明大樓廣場設置耶誕樹，並在兩地舉行一系列活動。「2017台中耶誕嘉年華系列活動」則與水利局合作，由新聞局在柳川設置高達9公尺的水中耶誕樹，樹體設計以柳川川游不息的概念設計，樹上則裝飾火鶴、劍蘭、文心蘭及百合等台中四大出口花卉，以迎接2018台中花博；陽明大樓則依舊設立耶誕樹，並同步舉行活動。

在柳川部分，12月9日至25日有耶誕市集，結合台中及國外的美食與文創作家，讓民眾感受台中、北歐兩種不同風味，另有兩處互動裝置，結合科技讓民眾體驗前衛皮影戲；耶誕節過後，柳川創意藝術光景將繼續展出至明年3月4日；豐原陽明大樓則自12月23日至25日連續三天舉行一連串歌唱、舞蹈等節目，還有街頭藝人表演。

此外，柳川水岸園區季末也將進行景觀環境維護及中華礫間處理場反沖洗作業，水利局將同步配合佈展作業一起施作，提高工程效率。水利局提醒，柳川水岸閉園期間，柳川東、西街兩側人行道不會封閉，因期間仍有大型吊車出入，請民眾注意安全，不要進入水岸區。