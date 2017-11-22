醫病》驚！女童鼻子痛 原來蠟筆斷在裡面

2017-11-22 15:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣一名3歲林姓女童很喜歡畫畫，每當晚間媽媽幫弟弟洗澡時，總是讓女童獨自在客廳畫畫，今日女童起床後，便哭著直喊鼻子痛，媽媽遂帶著她前往衛福部南投醫院就診，結果醫師透過專業器械，在其鼻內取出長約1.5公分斷裂的蠟筆，連女童媽媽也被嚇了一大跳，初步研判，女童可能是將蠟筆插入鼻孔內玩耍時，不慎造成蠟筆斷裂才衍生該意外發生，還好及時發現取出，否則後果不堪設想！

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，時下孩童常因好奇或調皮愛玩，會將各式各樣的異物放入耳朵、鼻子甚至嘴中吞食，在臨床案例中，也曾遇過孩童將水銀電池往鼻孔塞，由於電池會釋放出有毒化學物質，導致局部組織受損，遠較蠟筆更具危險性，因此為人家長者，實在大易不得！

不過，有的孩童塞入異物後，害怕被家長責罵，遂隱瞞不敢說，等到出現單側鼻塞、紅腫疼痛甚至流鼻血等症狀時，便有感染之虞，因此在發現的當下，醫師提醒家長一定要先自我保持冷靜，進而穩住小孩的情緒，以免哭鬧導致異物被吸入氣管，反而出現窒息危及性命的風險。

南投醫院院長洪弘昌進一步表示，該醫院設有24小時小兒專科急診醫療服務，提供孩童突發狀況之緊急醫療處置，呼籲家長們萬一遇到類似狀況，也不要自行試圖挖取異物，以免弄巧成拙，將異物越挖越深，儘速送醫治療才是上策。