夭壽！過期5年干貝還在賣 恐流向雙北知名餐廳

新北市衛生局會同台北市調查處至平衡食品公司位於五股的廠區稽查。（衛生局提供）

2017-11-22 16:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局昨天、今天會同台北市調查處人員至五股區「平衡食品有限公司」，查獲涉嫌販售來源不明的香菇等，產地標示韓國，並發現逾期及發霉的「蝦味麵」及「萬家香壺底油」等商品，當場封存違規產品共29項、4888.5公斤，已知「元貝」（干貝）至少過期5年，推測可能流向雙北市知名餐廳。

現場發現平衡食品公司疑似將來源不明的香菇等13種品項，標示產地為韓國出貨，立即封存2810.9公斤；另查獲逾期及發霉產品「元貝」、「熊貓牌鮮味蠔油」、「蝦味麵」及「萬家香壺底油」等，外箱沒有中文標示，總計違規產品16項，封存2077.6公斤。

衛生局副局長許朝程指出，過期產品發現有存放2年、3年至5年不等情形，其中干貝至少逾期5年，嚴重發霉，業者目前未提出進貨來源、數量及下游廠商名單，但據了解，違規產品可能流向台北市或新北市知名餐廳。

許朝程說，平衡食品公司登記為物流業者，公司在五股區，近期遷址到三重區，經查，103年衛生局曾前往該公司稽查，同樣發現該公司有商品標示不實情形，開罰並要求改善。目前已勒令業者暫停作業及停止販售，並整理相關名單通報給各縣市政府衛生局查核。