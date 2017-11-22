國資圖另類拍賣會 「閱讀點數」取代拍賣金

國資圖另類拍賣會，「閱讀點數」替代拍賣金，競標平板電腦等好物。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-22 16:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立公共資訊圖書館將舉辦另類「閱讀拍賣會」，以「閱讀點數」取代拍賣金，民眾書讀得愈多或相關活動參與愈多，就能換得愈高點數，可競標包括平板電腦、桌遊等好物。

國資圖配合台灣閱讀節，今年創意發想推出「閱讀拍賣會」，國資圖館長劉仲成指出，知識就是財富，今年以拍賣會的方式，盼鼓勵愛看書的民眾也能體驗累積到「知識財富」的效益，民眾參與國資圖的講座、影片欣賞、書展、借書等，均能累積點數，參與拍賣會。

拍賣物品包括平板電腦、行李箱、樂高積木、桌遊及套書等，拍賣現場沒有現金交易，全憑民眾持有的閱讀點數競標，國資圖還特地請到資深藝術拍賣官陸潔民擔任拍賣官，讓拍賣會更具專業氣氛。

劉仲成指出，盼藉創意方式鼓勵民眾閱讀，更因而愛上閱讀，讓閱讀成為習慣。

在台中成立益品書屋二館的王品集團創辦人戴勝益也肯定閱讀，他說，60歲以後的人生要做志業，中文系畢業的他，本來就喜愛閱讀，現在他把閱讀推廣當成自己的志業，他說，只要每個人多一點閱讀，就能少一點紛爭，時下3C產品運用廣泛，但3C只是傳遞訊息的工具，閱讀才能累積文化的厚度，他每天都要讀1本書，也鼓勵大家多閱讀，台灣有朝一日也能有文化的厚度。

國資圖「閱讀拍賣會」訂12月2日推出，當天有精彩的舞台表演外，還有閱讀市集、手作工作坊，集滿100點以上就可兌換知識好禮，集滿250點的知識點數即可參加閱讀拍賣會，拍賣會當天將分3場進行，讓更多民眾能參與，閱讀點數能累積到12月2日，歡迎民眾一起來參與。