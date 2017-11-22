鹿峰30名小學生捎信警所鼓勵 員警揪感心

2017-11-22 15:40

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區鹿峰國小透過職業介紹課程，希望學生自發性懷著感恩的心以寫信方式表達心中最想感謝職業人員，結果約有30多名二年級學童寫信寄到沙鹿分駐所，信件以國字加注音方式，字字句句表達對警察叔叔、阿姨感謝，所長林駿騏利用勤教時間，唸了一封小朋友的感謝信，令在場員警聽了之後，都會心一笑，一股暖流湧上心頭。

沙鹿分駐所所長林駿騏先是收到一封就讀沙鹿區鹿峰國小二年級小學生寄的信件，以為是一封求助信，打開後發現原來是該名小學生對辛苦的警察叔叔、阿姨，表示感謝之意，所長看了之後，感覺很窩心，不料，隔天陸續收到國小學生感謝警察辛勞付出信件約30多封，當晚林駿騏利用聯合勤教機會代這些小學生向所同仁轉達辛勞之意。

「親愛的警察叔叔你好：我在新聞上看到你們的事情，知道你們在馬路上指揮交通、還要抓小偷、處理車禍，幫助了很多人，我覺得你們真是偉大。我希望以後也能像你一樣，常常幫助別人。祝健康快樂」

學童信件被張貼在派出所，林駿騏表示，收到鹿峰國小學生們親筆寫下的祝福及鼓勵，就像是寒冬送炭般，溫暖了無數鐵漢的心，也希望未來的主人翁，能在學生時期養成正確的法律及交通安全觀念，健康、快樂的成長，有朝一日也一起加入警察的大家庭。